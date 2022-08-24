С 1 сентября увеличится размер пенсий и пособий

С 1 сентября 2022 года увеличится размер пенсий и пособий. Как сообщает «Арменпресс», на очередном заседании правительства 24 августа проект представил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Проектом с 1 сентября 2022 года предлагаются следующие установки:

размер базовой пенсии для расчета размера трудовой пенсии - 21 000 драмов (вместо 18 000 драмов);

размер базовой пенсии для расчета размера военной пенсии - 20 000 драмов (вместо 18 000 драмов);

минимальный размер пенсии: 30 500 драмов (вместо 28 600 драмов);

размеры военной пенсии по инвалидности рядового военнослужащего срочной службы:

а. для инвалида первой группы: 45 000 драмов (вместо 43 000 драмов),

б. для инвалида второй группы: 35 000 драмов (вместо 33 000 драмов),

в. для инвалида третьей группы: 32 000 драмов (вместо 30 000 драмов),

в случае потери кормильца члена семьи рядового военнообязанного, размер военной пенсии составит 32 000 драмов (вместо 30 000 драмов).

В результате принятия проекта ожидается увеличение среднемесячного размера трудовой пенсии примерно на 3100 драмов или 7,1 %, военной пенсии - на 5200 драмов или 6,8 %.

Предлагается также увеличить размер пособий по старости, инвалидности и потере кормильца, установив их в размере 30 500 драмов (вместо 28 600 драмов), для лиц, признанных ребенком-инвалидом, в размере 39 000 драмов (вместо 37 000 драмов).

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что были зафиксированы неплохие экономические показатели, а доходы государства в части налоговых поступлений превысили более чем на 70 млрд драмов.

«Мы решили повышение пенсий и пособий, которое было предусмотрено на 1 января 2023 года, реализовать с 1 сентября 2022 года. Базовая пенсия увеличивается на 17 %, а средняя пенсия увеличивается на 7 %. Хочу отметить, что повышение пенсий и пособий с 1 июля следующего года также остается в силе», - сказал премьер-министр.