Представители США и Израиля обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в Вашингтоне с главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой вопросы двустороннего сотрудничества. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Салливан подчеркнул твердую приверженность президента [США Джо] Байдена сохранению и укреплению способности Израиля сдерживать своих врагов и самостоятельно защищаться от любой угрозы," - говорится в заявлении.

Салливан и Хулата также обсудили несколько вопросов, касающихся Ирана. Советник американского президента заверил, что Вашингтон не допустит появления ядерного оружия у Тегерана.

Кроме того, Салливан отметил необходимость дальнейших шагов по улучшению жизни палестинцев.