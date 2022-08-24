ВС США нанесли удары в Дейр-эз-Зоре по объектам связанных с КСИР групп

Вооруженные силы США нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Как передает Арменпресс, об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

"По указанию президента [Джо] Байдена ВС США нанесли сегодня (во вторник) высокоточные удары в сирийском Дейр-эз-Зоре. <...> Удары США нанесены по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с КСИР".

Пентагон также отметил, что "войска США остаются в Сирии", чтобы добиться окончательного поражения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и обеспечить безопасность своих граждан.