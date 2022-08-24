Элина Даниелян остаётся в числе лидеров индивидуального первенства Европы

Армянские шахматистки продолжают борьбу в индивидуальном первенстве Европы среди женщин.

Как передает «Арменпресс», член сборной Армении Элина Даниелян набрала 3,5 очка и остается в числе лидеров. 7 шахматисток с таким же количеством очков делят места с 1 по 8.

Лилит Мкртчян и Мария Геворкян имеют по 3 очка.

Кроме них на чемпионате Европы Армению представляют: Анна Саркисян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян.

В индивидуальном первенстве Европы по шахматам в этом году участвуют 125 шахматистов. Турнир проводится в швейцарском формате, он состоит из 11 туров. Индивидуальный чемпионат Европы стартовал 20 августа и завершится 31 августа.