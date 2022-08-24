Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август 2022

Роберт Арзуманян назначен главным тренером «Ноа»

Роберт Арзуманян назначен главным тренером «Ноа»

Новым главным тренером ереванского футбольного клуба «Ноа» назначен Роберт Арзуманян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. «Ноа» отныне возглавит один из лучших футболистов национальной сборной Армении всех времен - Роберт Арзуманян. Предыдущим клубом, где работал 37-летний специалист, был «Урарту», он возглавлял его с марта 2021 года по июнь 2022 года.

Лидерами турнирной таблицы являются две команды: «Алашкерт» и «Ван», имеющие по 10 очков. «Урарту» занимает третье место с 9 очками. «Арарат-Армения», «Ширак», «Арарат» и «Лернаин Арцах» имеют по 4 очка. ЦСКА и «Пюник» набрали по 3 очка, «Ноа» с одним очком замыкает турнирную таблицу.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]