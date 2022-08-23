В рамках международного конкурса «Воин мира» 23 августа в военно-спортивном училище им. Монте Мелконяна прошел литературно-художественный турнир "Господин и госпожа".

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, коллективные команды в национальных костюмах представили музыкальные, танцевальные и декламационные выступления. Жюри, укомплектованное судьями из числа деятелей культуры, определило победителя данного тура: на первом месте команда, представляющая вооруженные силы Армении.

«В продолжение литературно-художественного конкурса также были открыты национальные павильоны, где были представлены различные культурные экспонаты, блюда, характерные для кухни данной страны.

Соревнования «Воин мира» завершились. После подведения итогов будут определены общие команды-лидеры, а также объявлены имена военнослужащих с лучшими результатами", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, церемония закрытия конкурса состоится 25 августа.