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СК РФ не исключает, что причастными к убийству Дарьи Дугиной могут быть и другие лица

СК РФ не исключает, что причастными к убийству Дарьи Дугиной могут быть и другие лица

Следственный комитет РФ не исключает причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной других лиц, кроме украинки Натальи Вовк.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Следственный комитет РФ .

"Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следователи проводят обыски в квартире, которую снимала Вовк, а также в арендованном ею гараже.

 


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