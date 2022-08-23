Граждане РА в РФ должны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование до 10 января 2023 г.

Граждане РА, проживающие в Российской Федерации, до 10 января 2023 года должны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила Миграционная служба Армении.

"Граждане РА, которые

находились в Российской Федерации до 29 декабря 2021 года и до сих пор не пересекли границу РФ

находятся в РФ с целью осуществления нерабочей деятельности на срок, превышающий 90 дней

или находятся в РФ с целью осуществления трудовой деятельности, независимо от срока пребывания

не имеют временного вида на жительство, вида на жительствоили гражданства

до 10 января 2023 года должны пройти дактилоскопический учет и фотосъемку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробная информация о процедуре регистрации отпечатков пальцев и фотографирования доступна по ссылке https://migration.am/news/467.

Согласно источнику, указанное требование установлено Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 357-Ф3 «О правовом статусе иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельными законодательными актами РФ.