Анонс мероприятий на 1 августа
18:11, Август 23, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 20:30 Команда ВС Армении победила в финале конкурса "Воин мира" – в турнире "Господин и госпожа"
- 20:02 Спорт–источник здорового образа жизни. Победители любительского турнира на Кубок премьер-министра
- 19:36 А они приходят в НС? Симонян ответил на вопрос о несозыве заседаний межпарламентской комиссии РА-Арцах
- 19:08 Анна Акопян посетила крепость Даштадема, встретилась с фракцией "Мой шаг" Совета старейшин Тали́на
- 18:53 Граждане РА в РФ должны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование до 10 января 2023 г.
- 18:11 Анонс мероприятий на 1 августа
- 18:07 В турнире «Ратник» международного конкурса «Воин мира» в Армении победила команда Казахстана
- 18:02 Анна Акопян в Тали́не посетила художественную школу и Центр детского развития "Навак"
- 17:35 Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 596 млн
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-08-22
- 17:24 Азиатские индексы - 23-08-22
- 17:03 В США не засеяли почти 2,6 млн га полей из-за наводнений и засухи
- 16:48 В Германии уровень заполненности газохранилищ превысил 80 процентов
- 16:45 23 августа в некоторых горных районах Армении возможны кратковременные дожди с грозами
- 16:40 Главы МИД 27 стран ЕС обсудят 30 августа единый подход по вопросу виз для россиян
- 16:27 Президент Армении и ректор Французского университета в Армении обсудили вопросы развития некоторых сфер
- 16:18 Встреча комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном намечена на конец августа
- 16:10 Детям военнослужащих, погибших при защите Арцаха, будет выделено по 30 000 драмов
- 16:03 На участие в любительском турнире по плаванию «Кубок премьер-министра РА» записались 18 иностранных граждан
- 15:54 Батуми и иранский город Решт свяжут прямые авиарейсы
- 15:11 Новая дорога, связывающая Арцах с Арменией, будет иметь правовой статус коридора
- 14:53 Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков
- 14:34 Боррель заявил, что большинство участников переговоров с Ираном согласны с предложением ЕС
- 14:12 Талибы атаковали силы оппозиции в Панджшере
- 13:38 Никол Пашинян 25 августа с рабочим визитом выедет в Кыргызскую Республику
20:52, 19.08.2022
2331 просмотров ЕСПЧ — о перемещении населения общин Бердзор и Ахавно
18:45, 19.08.2022
1950 просмотров Крайне важно, чтобы мировое сообщество заставило Азербайджан отказаться отполитики этнической чистки Арцаха. ЗПЧ
17:16, 20.08.2022
1849 просмотров Наталья Ротенберг выдвинута кандидатом в мэры Еревана
09:19, 16.08.2022
1693 просмотров В Армении объявят день траура
18:33, 19.08.2022
1692 просмотров Слухи о причастности Хачатура Сукиасяна ковзрыву в «Сурмалу»- наглая ложь. Пресс- секретарь «Сил Груп»