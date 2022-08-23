В рамках визита в Арагацотн супруга премьер-министра Анна Акопян посетила художественную школу общины Тали́н.

Как стало известно Арменпресс из сообщения офиса супруги премьер-министра РА Анны Акопян, директор школы Армен Микаелян, приветствуя Анну Акопян, представил ей историю школы, работы ее воспитанников.

По словам директора, в школе с 7-летней программой обучения учится 95 детей, которые посещают кружки ковроделия, ковроткачества, живописи, скульптуры, миниатюры и другие.

Анна Акопян обошла залы различных направлений изобразительного искусства, пообщалась с детьми. Дети подарили ей свои работы, в частности, красочные ковры, карпеты и с любовью подарили супруге премьер-министра один из сотканных ими ковров.

«Госпожа Акопян интересовалась тем, как дети выбирают свои группы, директор школы отметила, что дети выбирают вместе с родителями направление искусства, а затем у них есть также возможность поменять и свои отделения.

Директор Микаелян также показал стоящий во дворе хачкар, который вырезали около 100 юных каменотесов их школы.

Анна Акопян, поблагодарив ее за теплое гостеприимство, пожелала успехов учащимся школы, пожелав им больших достижений и высоких успехов в наступающем учебном году", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, следующей остановкой Анны Акопян в Тали́не был детский развивающий центр «Навак» («Кораблик»). Глава центра Ани Асланян сообщила супруге премьер-министра, что с 2020 года в центре посещают около 120 детей в возрасте от 6 до 15 лет, в основном из неблагополучных семей и с особыми потребностями.

В ходе экскурсии Анна Акопян также познакомилась и пообщалась с детьми из семей вынужденных переселенцев из Арцаха, которые сейчас живут в Тали́не и посещают центр развития.

Отмечается, что супруга премьер-министра поинтересовалась у арцахских детей, присутствовавших на уроке рисования, кем они хотят стать, и вместе с ними нарисовала любимые детские образы.