Азиатские индексы - 23-08-22

ТОКИО, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.19% и составил 28452.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.06% и составил 1971.44 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.05% и составил 3276.22 пункта, а HANG SENG снизился на 0.78% и составил 19503.25 пункта.