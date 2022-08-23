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В США не засеяли почти 2,6 млн га полей из-за наводнений и засухи

В США не засеяли почти 2,6 млн га полей из-за наводнений и засухи

Около 6,4 млн акров (почти 2,6 млн га) сельскохозяйственной земли в США не были засеяны в связи с погодными катаклизмами, в том числе наводнениями и засухой. Как передает Арменпресс, об этом пишет в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на августовский отчет Министерства сельского хозяйства США.

В частности, представители американской сельскохозяйственной отрасли не смогли засеять более 1,2 млн га полей, предназначенных для возделывания кукурузы, и около 400 тыс. га земель для выращивания пшеницы.

По подсчетам агентства, общий объем незасеянных земель на данный момент в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Как отмечает Bloomberg, новая статистика Минсельхоза появилась в ключевой момент, когда предстоит понять, смогут ли США произвести достаточно кукурузы и соевых бобов, чтобы оживить поставки, сократившиеся на фоне природных катаклизмов и ситуации на Украине. 

 


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