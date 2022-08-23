Главы МИД 27 стран ЕС обсудят 30 августа единый подход по вопросу виз для россиян

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на неформальном заседании 30 августа в Праге обсудят единый подход по вопросу выдачи виз гражданам России. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель ЕК в очередной раз подчеркнула, что страны ЕС должны соблюдать международное право и выдавать визы как минимум членам семей европейских граждан, журналистам, диссидентам, гуманитарным работникам.

В понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею введения в сообществе запрета на выдачу виз всем россиянам.

Ранее финское внешнеполитическое ведомство объявило о сокращении количества выдаваемых россиянам туристических виз с 1 сентября в 10 раз по сравнению с нынешним числом. Власти Эстонии прекратили с четверга пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями. Ограничения в выдаче шенгенских виз для россиян также разрабатываются в других балтийских странах.

Ведущие государства ЕС, в частности Германия, пока с осторожностью рассматривают возможность принятия этой меры, поскольку такой запрет может стать подтверждением того, что санкции Евросоюза направлены не против руководства России, а против всей страны и ее народа. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что с трудом может представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Представитель федерального правительства ФРГ заявил изданию Bild, что Шольц "не поддерживает введение такого общего запрета", но "понимает дебаты" по этому вопросу.