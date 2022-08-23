Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август 2022

23 августа в некоторых горных районах Армении возможны кратковременные дожди с грозами

23 августа в некоторых горных районах Армении возможны кратковременные дожди с грозами

На территории Армении днем 23 августа в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. С 24 по 28 августа осадков не ожидается. Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, с 26 по 28 августа температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.

 В Ереване осадки не ожидаются во второй половине дня 23 августа, с 24 по 28 августа. В вечерние часы с 23 по 25 августа ожидается усиление ветра до 13-15 м/с.
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