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Встреча комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном намечена на конец августа

Встреча комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном намечена на конец августа

Встреча комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном намечена на конец августа. Она пройдет в Москве.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате вице-премьера Мгера Григоряна, добавив, что отдельная повестка вопросов на данный момент не определена.
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