Детям военнослужащих, погибших при защите Арцаха, будет выделено по 30 000 драмов
16:10, 23 Август 2022
Согласно соответствующему решению правительства Республики Арцах, в связи с Днем знаний, с 1 сентябрем, детям военнослужащих, погибших в боевых действиях при защите Республики Арцах, а также при исполнении служебных обязанностей будет предоставлена единовременная выплата в размере 30 000 драмов РА.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве социального развития и миграции Республики Арцах.Для получения выплаты необходимо с паспортом или с другим документом, удостоверяющим личность, явиться в любой филиал ЗАО «Арцахбанк».
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