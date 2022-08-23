Детям военнослужащих, погибших при защите Арцаха, будет выделено по 30 000 драмов

Согласно соответствующему решению правительства Республики Арцах, в связи с Днем знаний, с 1 сентябрем, детям военнослужащих, погибших в боевых действиях при защите Республики Арцах, а также при исполнении служебных обязанностей будет предоставлена единовременная выплата в размере 30 000 драмов РА.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве социального развития и миграции Республики Арцах.

Для получения выплаты необходимо с паспортом или с другим документом, удостоверяющим личность, явиться в любой филиал ЗАО «Арцахбанк».