На участие в любительском турнире по плаванию «Кубок премьер-министра РА» записались 18 иностранных граждан

В прибрежной зоне озера Севан, прилегающей к общине Шогакат (бывшая Шоржа) Гегаркуникской области РА, стартовал любительский турнир по плаванию «Кубок премьер-министра РА».

Как сообщает «Арменпресс», около 133 участников двух возрастных групп мужчин и женщин в 13:00 начали заплыв. Самому старшему участнику турнира среди мужчин 82 года, самой старшей участнице женского пола - 73 года. На участие в любительском турнире записались и 18 иностранных граждан: 6 женщин, 12 мужчин.

Для обеспечения максимальной безопасности участников, на озере на 6 моторных лодках работают спасатели МЧС.

4 победителя турнира двух возрастных групп мужчин и женщин будут награждены премией в размере 1 млн драмов. За второе место установлена премия в размере 600 000 драмов, за 3 место - 400 000 драмов, за 4 место - 150 000 драмов, за 5 место - 100 000 драмов, за места с 6 по 10 - 75 000 драмов.