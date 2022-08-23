Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков

Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью телеканалу RT Arabic замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Диалог (с США) никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств, и, конечно, посредством телефонных контактов", - сказал Рябков.

Однако, по словам замглавы МИД РФ, "роль дипломатии, к сожалению, сейчас находится не на должном уровне".

"Эти обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, и динамика Вашингтона, его желание наказать Россию потерпит неудачу и не ничего не изменит. Мы всегда сражаемся за более справедливый мир", - добавил российский дипломат.