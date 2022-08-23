Боррель заявил, что большинство участников переговоров с Ираном согласны с предложением ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в Мадриде, что большинство стран, которые участвуют в ядерных переговорах с Ираном, согласны с предложением ЕС по сделке. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

"Большинство из них согласно, но у меня все еще нет ответа от США, я ожидаю получить его на этой неделе", - заявил Боррель.

В понедельник Боррель назвал ответ Ирана на предложения ЕС разумным, при этом он также обратил внимание на то, что от США пока не было официального ответа.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

16 августа постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что министерская встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке в рамках финального этапа переговоров о ее восстановлении может состояться на следующей неделе. В состав комиссии входят Россия, Великобритания, Германия, Иран, Китай, Франция. Ранее в нее входили и США.