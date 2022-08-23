Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 августа с рабочим визитом выедет в Кыргызскую Республику для участия в очередном заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Об этом « Арменпресс » сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра.