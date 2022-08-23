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Никол Пашинян 25 августа с рабочим визитом выедет в Кыргызскую Республику

Никол Пашинян 25 августа с рабочим визитом выедет в Кыргызскую Республику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 августа с рабочим визитом выедет в Кыргызскую Республику для участия в очередном заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра.
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