Общими усилиями мы должны преодолеть испытания, стоящие перед нашей Родиной: президент Армении
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю годовщины принятия Декларации независимости. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:
«Дорогие соотечественники!
Сегодня мы отмечаем День принятия Декларации о независимости Республики Армения!
23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию независимости, «выразив единую волю армянского народа», как сказано в самой первой строке декларации, и сделал первый шаг на пути к созданию независимой государственности. Декларация независимости определила этапные цели нашей государственности: иметь суверенное государство, обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность страны, определить демократические свободы и гарантировать реализацию неотъемлемых прав граждан Армении на труд, творчество, строительство и благополучное будущее.
Это содержание Декларации независимости всегда актуально, поскольку выражает наши коллективные цели и помыслы и как государства и как народа.
И сегодня, как и три десятилетия назад, мы должны быть готовы встретить и преодолеть все испытания, стоящие перед нашей Родиной, общими усилиями, имея в качестве своего ориентира и веры Декларацию независимости и идею Независимости.Поздравляю всех с этим важным и символическим днем!».
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