Комитет Ай Дата Америки призвал Конгресс расследовать вопрос о непредоставлении президентом Байденом помощи Арцаху

Председатель Комитета Ай Дата Америки Раффи Амбарян направил письмо членам Сената и Палаты представителей США с призывом провести расследование по поводу отказа администрации Байдена предоставить народу Арцаха гуманитарную помощь, народу, который подвергается агрессии и этническим чисткам и имеет дефицит продовольствия, воды, топлива и других ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Центральном офисе Ай Дата Бюро АРФД, отметив, что коснувшись «намерения правительства Азербайджана видеть армян Арцаха умирающими от голода», Амбарян подчеркнул: «американская администрация армянским семьям, живущим в Арцахе не направляла почти никакой гуманитарной помощи». Председатель Комитета Ай Дата Америки также заметил: «Америка не должна стать соучастницей этнической чистки армянского населения Арцаха со стороны Азербайджана».

Согласно письму Комитета Ай Дата Америки, от американских законодателей требуется от администрации Байдена посредством госсекретаря Энтони Блинкена и главы Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр получить ответы на следующие четыре вопроса:

Какие конкретные действия предприняла администрация Байдена, чтобы помочь армянам, проживающим в Нагорном Карабахе и подвергающимся риску: предоставление программ, данных о партнерах, сумм, продуктов и другой соответствующей информации;

Какие конкретные планы есть у администрации Байдена, чтобы помочь армянам, проживающим в Нагорном Карабахе и подвергающимся риску: предоставление программ, данных о партнерах, сумм, продуктов и другой соответствующей информации;

Провела ли администрация Байдена оценку потребностей армянского населения Арцаха, находящегося в гуманитарном кризисе;

Какой объем бюджета администрация Байдена считает достаточным и целесообразным для решения гуманитарного кризиса, с которым столкнулось армянское население Арцаха?

Сторонники Комитета Ай Дата Америки, используя возможности сайта комитета, направили депутатам своих штатов десятки тысяч писем с требованием оказания помощи Арцаху.