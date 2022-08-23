Следующее заседание Координационного совета руководителей органов налоговых расследований СНГ состоится в Ереване

Делегация Комитета государственных доходов РА в Минске приняла участие в очередном заседании Координационного совета органов налоговых расследований СНГ.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, 21-е заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-членов СНГ состоялось под председательством руководителя Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

В совещании приняли участие руководители налоговых органов Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Были обсуждены ход реализации Межгосударственной программы совместных мер СНГ по борьбе с преступностью на 2019-2023 годы и текущие работы. Стороны представили деятельность в направлении обеспечения экономической безопасности своих стран и накопленный опыт, в том числе и ход реализации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями и процесс обмена опытом по раскрытия новых схем экономических преступлений и правонарушений.

Начальник Управления по расследованию и оперативной разведке КГД РА Ваан Чархифалакян представил на заседании деятельность управления в 2021 году.

Стороны коснулись вопросов, вызывающих многосторонний интерес, в частности, мероприятий, предпринятых в рамках программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы. Также были обсуждены вопросы, связанные с практикой борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями, совершаемыми с использованием сети интернет и цифровых способов оплаты, с незаконным денежным оборотом, с противодействием незаконному игорному бизнесу.

В рамках заседания делегация РА приняла участие и в торжествах, посвященных 30-летию создания Белорусской службы финансовых расследований. Глава делегации, начальник Управления по расследованию и оперативной разведке КГД Ваан Чархифалакян был награжден юбилейной медалью, посвященной 30-летию органов финансовых расследований Беларуси.

Намечено, что следующее заседание Координационного совета руководителей органов налоговых расследований государств-участников СНГ состоится в 2023 году в Ереване под председательством КГД РА.