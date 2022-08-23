Очередное заседание правительства состоится 24 августа
Очередное заседание правительства Республики Армения состоится 24 августа в 11:00.Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате премьер-министра.
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