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Очередное заседание правительства состоится 24 августа

Очередное заседание правительства состоится 24 августа

Очередное заседание правительства Республики Армения состоится 24 августа в 11:00.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате премьер-министра.
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