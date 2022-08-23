В Армении впервые в онлайн формате пройдут Дни российского кино

Онлайн-кинотеатр IVI станет площадкой онлайн-фестиваля российских фильмов в Армении, который пройдет с 22 августа по 12 сентября. Популярные российские сериалы и фильмы будут переведены на армянский язык и будут бесплатно доступны на IVI по специальному промокоду RFFAM*.

Как сообщает «Арменпресс», Дни российского кино под брендом Russian Film Festival продолжают расширять свою географию и в этом году впервые пройдут и в Армении. Зрителя ждут самые горячие сериалы и кинохиты российского кинематографа с армянскими субтитрами.

В программе фестиваля пять российских фильмов: многосерийные хиты серии IVI Originals, «И снова здравствуйте» с участием Андрея Мерзликина и Анны Меликян, мелодраматический сериал «Нежность», квест о том, как платить по ипотеке в комедии «Семейный бюджет», а также приключения очаровательных героев мультфильмов «Супер Мяу» и «Два хвостика».

Дни российского кино в Армении организовала компания «РОСКИНО» при содействии Министерства культуры Российской Федерации.

Для подписчиков IVI просмотр доступен по следующей ссылке:

Для тех, кто еще не зарегистрирован в IVI, предоставляется возможность активировать промо-код RFFAM по следующей ссылке и получить в подарок подписку на 30 дней.

Активация на территории Армении доступна до 12 сентября 2022 года, с указанием данных банковской карты, при отсутствии подписки, действующей в течение 180 дней и активации других промокодов.

«Мы рады познакомить армянского зрителя с различными жанрами современного российского кино. Армянская и российская контент-индустрия имеют много точек соприкосновения, в российском кинематографе работает много талантливых режиссеров, актеров, продюсеров с армянскими корнями. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения. В июне в России прошли Дни армянской культуры, которые совпали с этим событием. И теперь эту череду культурных событий продолжат Дни российского кино. Надеюсь, что наша подборка фильмов - комедийные сериалы, фильмы, увлекательные анимационные фильмы с субтитрами, специально подготовленные для местного зрителя, подарят зрителю отличное настроение», - отметила генеральный директор «РОСКИНО» Инна Шалито.

По словам контент-директора онлайн-кинотеатра IVI Ивана Гринея, такое сотрудничество - возможность выйти на новую аудиторию.

«Мы рады, что нам есть что предложить. Наша серия Originals series уже показала отличные результаты. Уверен, что они понравятся и армянскому зрителю. Лучшие фильмы и сериалы отечественного производства будут представлены в армянском переводе. Мы благодарны нашему партнеру «РОСКИНО» за редкую возможность познакомить зрителей с нашей продукцией и фильмами фестивальной программы в таком эксклюзивном формате», - сказал он.

Программу Дней российского кино на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: armenpress.am/arm/news/1090861/