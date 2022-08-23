Школа «Матена» и Дом-музей Арама Хачатуряна объявили о создании нового культурно- образовательного кластера

Международная школа лидерства и профессионального развития «Матена» и Дом-музей Арама Хачатуряна 22 августа подписали меморандум о создании нового культурно-образовательного кластера.

Как сообщает «Арменпресс», со вступительным словом выступили соучредитель школы «Матена» Рубен Варданян, соучредитель и директор школы «Матена» Рубен Айрапетян, директор Дома-музея Арама Хачатряна Армине Григорян, эксперты и выпускники школы.

Рубен Айрапетян, соучредитель и директор школы «Матена», отметил, что одним из сегодняшних событий является установление партнерских отношений между Международной школой «Матена» и Домом-музеем Арама Хачатряна, на основе которого создается особый, уникальный образовательный и культурный кластер, который впоследствии станет лучшим местом встреч выпускников и студентов «Матены».

«Новый образовательно-культурный кластер будет сформирован на территории школы и музея. Концертный зал, отремонтированный при поддержке «Матены», отныне будет использоваться как аудитория для студентов, где перемены будут наполнены музыкой Хачатуряна. Поводом для распространения и популяризации произведений великого армянского композитора станут и дальнейшие мероприятия «Матены», - сказал он.

Рубен Айрапетян объявил и о создании Клуба выпускников школы «Матена». «Благодаря новому формату сотрудничества будут расширены возможности для контактов, установления деловых связей и сотрудничества. Члены клуба всегда будут в курсе будущих программ и дискуссий «Матены», будут иметь возможность дисконта на другие занятия, а также станут полноправными посетителями этого образовательно-культурного кластера», - добавил Рубен Айрапетян.

Директор Дома-музея Арама Хачатряна Армине Григорян приветствовала всех и подчеркнула тот факт, что и люди, далекие от музейной жизни и представляющие, что это застывшая среда, где время, кажется, остановилось и там заняты лишь сохранением ценностей прошлого, признаются, что сегодняшний музей имеет совершенно иной облик. «Сегодняшний музей динамичен, интерактивен, в нем побеждает творческий ум. Сегодняшний музей стал привлекательным и интересным для представителей разных поколений. И развитие этих музеев становится возможным благодаря множеству таких сотрудничеств», - сказала директор музея.

Рубен Варданян, соучредитель школы «Матена», отметил, что, по его мнению, идеи могут рождаться, но если их не реализовывать, эти идеи умирают. «Вот почему люди, которые продолжают их и воплощают в жизнь, очень важны для этих идей. Кроме ресторанов и кафе в Ереване есть потребность в изменении и развитии культурной жизни. Я рад, что в свое время в ряд музеев инвестировали, и они сегодня стали культурными центрами, что является новой жизнью, новой волной, дающей всем нам возможность не только сохранить эти ценности, но и создавать будущее, основанное на прошлом », - сказал Рубен Варданян.

В знак сотрудничества Рубен Варданян подарил Дому-музею Арама Хачатряна исключительную работу: партитуру балета «Спартак», иллюстрированную редкими гравюрами старинных мастерских Парижа.

Международная школа лидерства и профессионального развития «Матена» действует с 2021 года. Инициаторами и учредителями «Матены» являются партнер-учредитель Международной школы «UWC Dilijan» и Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян и доктор экономических наук, профессор Рубен Айрапетян. Миссия «Матены» - способствовать развитию профессиональных навыков и лидерских способностей путем накопления знаний и распространения передового мирового опыта среди тех, кто постоянно стремится к совершенствованию и превосходству в своей профессиональной сфере.