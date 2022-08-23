СМИ: в Японии в штаб-квартире Suzuki 13 человек отравились угарным газом

По меньшей мере 13 человек во вторник пострадали, отравившись угарным газом на территории штаб-квартиры автоконцерна Suzuki Motor, расположенной в префектуре Сидзуока в центральной части Японии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, отравление газом зафиксировано среди работников местной столовой. Сведений о причине произошедшего и о состоянии пострадавших в настоящий момент не приводится. Пожарные начали проверку на месте инцидента.