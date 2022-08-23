Во имя нашей независимости и государственности мы должны встать лицом к нашей истории и мировосприятию: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 32-й годовщины принятия Декларации о независимости Республики Армения. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогой народ!

Дорогие соотечественники!

Сегодня исполняется 32 года со дня принятия Декларации о независимости Республики Армения. В Декларации, принятой Верховным Советом 23 августа 1990 года, говорится, что Армянская Советская Социалистическая Республика начинает процесс создания независимого государства.

Начавшийся процесс де-юре завершился референдумом о независимости 21 сентября 1991 года и признанием Республики Армения международным сообществом.

Де-факто этот процесс не завершен до сих пор, не потому, что у нас нет независимости, а потому, что независимость подобна здоровью, о котором, даже имея ее, нужно заботиться о ней каждый день.

Правительство ежедневно борется за независимость Республики Армения. Независимость для нас - безопасность. Международные структуры, которые обеспечивали ее, стали давать трещины у всех на глазах, и одна из первых трещин, к сожалению, пришлась Нагорный Карабах.

Независимость - это урегулированные отношения с соседями. Хотя у нас прекрасные отношения с некоторыми из наших соседей, в отношениях с другими нет существенного прогресса, потому что они требуют от нас слишком большую цену, или же считают, что мы требуем от них слишком большую цену.

Независимость для нас - крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда бывают лишь вашими союзниками, они бывают и союзниками тех, кто выступает против вас.

Независимость - это умение встать лицом к лицу, и во имя нашей независимости и государственности мы должны иметь волю встать встретиться лицом к лицу с самими собой, со своей историей и со своим мировосприятием. Независимость - это мышление, государствоцентричное мышление, и его отсутствие растрачивает суверенитет, безопасность, будущее.

Независимость - это свобода, и в нашем понимании, народ создал независимое государство, чтобы чувствовать себя в нем свободным и в безопасности. Независимость - это образование, и пока каждый ребенок, живущий в самом отдаленном селе, не будет иметь такой же доступ к образованию, как и в центре столицы, мы о своем будущем должны думать с грустью.

Независимость - это правопорядок, верховенство закона и права. И именно уважение закона, а не умение обходить его, должно быть признаком нашего превосходства.

Независимость - это работа, такая работа, которая должна создавать и созидать, а не растрачивать и портить.

Независимость подобна библейской притче о десяти талантах, завет которой таков: кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет.

И, следовательно, если мы будем иметь Независимость, то у нас будет Независимость!

Поздравляю всех с 23 августа!».