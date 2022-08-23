Элина Даниелян - одна из лидеров индивидуального чемпионата Европы по шахматам

Как сообщает «Арменпресс», Элина Даниелян, выиграв все три тура, на чемпионате Европы, проходящем в столице Чехии Праге, показала лучший результат. Такие же результаты у представительниц еще 4 стран. Лилит Мкртчян с 2,5 баллами отстает от лидеров всего на пол-очка.

Кроме них на индивидуальном первенстве Европы Армению представляют: Анна Саркисян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян и Мария Геворгян.

В индивидуальном первенстве Европы по шахматам в этом году участвуют 125 шахматистов. Турнир проводится в швейцарском формате и состоит из 11 туров. Индивидуальный чемпионат Европы стартовал 20 августа и завершится 31 августа.