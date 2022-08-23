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Китай успешно запустил спутник Chuangxin-16

Китай успешно запустил спутник Chuangxin-16

КНР во вторник успешно осуществила запуск экспериментального спутника Chuangxin-16 Китайской академии наук. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск состоялся в 10:36 по местному времени (05:36 мск) при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-1A с космодрома Сичан в провинции Сычуань (юго-запад страны). Как указывается в сообщении, спутник вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным.

В сообщении отмечается, что аппарат Chuangxin-16 в основном будет использоваться для научных экспериментов, а также проверки новых технологий.

Нынешний запуск стал 16-м для ракет-носителей серии Kuaizhou-1A. 


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