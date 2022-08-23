Европейские индексы - 22-08-22

МОСКВА, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.32% и составил 13230.57 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.80% и составил 6378.74 пункта, британский FTSE снизился на 0.22% и составил 7533.79 пункта, а российский RTSI вырос на 0.28% и составил 1173.79 пункта.