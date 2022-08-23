Цены на цветные металлы - 22-08-22

ЛОНДОН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 22 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.19% и составила 2390.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.64% и составила 8027.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.40% и составила 2013.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.38% и составила 22343.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.33% и составила 24465.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.27% и составила 3497.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 33245.67 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 49455.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.