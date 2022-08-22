Путин назвал убийство журналистки Дарьи Дугиной «подлым и жестоким преступлением»

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на убийство дочери известного российского общественного деятеля, идеолога евразийской интеграции Александра Дугина, журналистки Дарьи Дугиной, направив телеграмму соболезнования ее родителям.

Как передает Арменпресс, в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Президент России назвал убийство Дарьи Дугиной подлым и жестоким преступлением.

Глава Кремля выразил искренние соболезнования и слова поддержки ее родителям Александру Дугину и Наталье Мелентьевой в связи с их тяжелейшей и необратимой утратой.

«Подлое и жестокое преступление прервало жизнь Дарьи Дугиной, человека светлого, талантливого, истинно русского сердца, доброго, любящего, сострадательного и искреннего человека. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент - она честно служила народу, Родине и своими поступками доказала, что значит быть патриотом России", - говорится в телеграмме Путина.

Убийство журналистки Дарьи Дугиной, дочери российского общественного деятеля, философа, руководителя общественной организации «Международное евразийское движение» Александра Дугина, произошло в субботу, 20 августа, около 21:00 по местному времени. Автомобиль Land Cruiser Prado, на котором он ехал, взорвался в районе подмосковного поселка. На следующий день, 21 августа, Следственный комитет России заявил, что убийство Дугиной заказное. А 22 августа Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы. По данным ФСБ, непосредственным исполнителем убийства является Наталья Вовк, 43-летняя гражданка Украины, которая после совершения преступления скрылась в Эстонии. Однако советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет никакого отношения к убийству Дугиной.

Убийство дочери Александра Дугина получило широкий резонанс в международной прессе. BBC, CNN называют Дугина «близким соратником» Путина и «духовным руководителем» российской спецоперации в Украине.