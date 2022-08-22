Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Россия запросила проведение во вторник, 23 августа, срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Арменпресс со ссылкой наРИА Новости, об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпредпри ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерреша", — указал Полянский.

В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

На прошлой неделе во Львове завершились трехсторонние переговоры президентов Турции, Украины и Генсека ООН.

После трехсторонней встречи генсек ООН призвал к срочному согласию по восстановлению гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечению безопасности данной зоны

"Объект не должен использоваться в рамках какой - либо военной операции», - сказал Гутерриш на совместной пресс-конференции.

Как сообщил президент Украины, в ходе трехсторонней встречи он согласовал с Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.