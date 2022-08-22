Закрытие дорог в Армении в связи с транзитом Азербайджан-Нахичеван не предусматривается. СНБ РА

Распространенная в СМИ и социальных сетях информация о том, что в случае возможного транзитного проезда автомобильным транспортом через территорию Республики Армения из Азербайджанской Республики в Нахичеванскую Автономную Республику и в обратном направлении дороги местного и международного значения в Республике Армения будут закрыты, что будет препятствовать свободному передвижению граждан Армении, не соответствует действительности.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в разъяснении Службы национальной безопасности РА.

"Сообщаем, что проект постановления правительства "О внесении дополнений в постановление правительства Республики Армения от 12 мая 2011 года N 703-Ն", введенный в обращение Службой национальной безопасности Республики Армения, предусматривает открытие 3-х новых контрольно-пропускных пунктов, что даст возможность проезда для автомобильного транспорта из Азербайджанской Республики транзитом в Нахичеванскую Автономную Республику.

В настоящее время разрабатываются возможные маршруты и порядок транзита, при которых не планируется закрытие и/или иные ограничения передвижения населения Армении иностранцев, а также транспортных средств, принадлежащих последним, любых местных и/или международных (межгосударственных) дорог", - сообщает СНБ РА.