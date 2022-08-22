Тигран Самвелян назначен начальником Управления внешних связей и протокола аппарата президента РА

По распоряжению президента РА Ваагна Хачатуряна советник секретариата Министерства иностранных дел Тигран Самвелян назначен заместителем начальника Управления внешних связей и протокола аппарата президента РА.

Об этом Арменпресс стало известно с официальной страницы президента Армении

"Принимая за основу ч.1 ст. 145 Конституции, а также ч. 2 ст. 15 Закона "О гражданской службе" и ч. 1 ст. 32 Закона "О дипломатической службе", советникасекретариата МИД РА Тиграна САМВЕЛЯНА назначитьначальником Управления внешних связей и протокола аппарата президента РА (код: 01-9-Ղ1-1) сроком на 3 года, считая первым днем 22 августа 2022 года", - говорится в указе.