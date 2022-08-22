В рамках визита в Арагацотнскую область супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в сопровождении губернатора Сергея Мовсисяна посетила тепличное хозяйство роз «Аваланж» общины Воскеваз.

Как стало известно Арменпресс из сообщения офиса Анны Акопян, основатель тепличного хозяйства и его собственник Ваагн Хачатрян представил Анне Акопян особенности тепличного хозяйства, ассортимент производимых цветов и особую технологическую цепочку выращивания роз. Хачатрян отметил, что в теплице площадью 6 га работают 55 сотрудников, а выращенные розы экспортируются в РФ. В ходе экскурсии Анна Акопян пообщалась с сотрудниками и ознакомилась с условиями работы.

Затем супруга премьер-министра РА Анна Акопян посетила турбазу, гостевой дом "Татоенц котук". Хозяйка дома Рипсиме Туманян, приветствуя Анну Акопян, отметила, что это самый старый дом в городе Аштарак, построенный в 1837 году Тадевосом Туманяном- Тато. Дом включен в список памятников истории и культуры Аштарака.

Туманян показал супруге премьер-министра отчий дом, превращенный в гостевой дом, где готовят традиционные блюда, принимают и обслуживают туристов, проводят с ними мастер-классы и знакомят с армянскими традициями.