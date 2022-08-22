Китай в марте-июле импортировал из РФ энергоресурсов на $35 млрд

Китай в период с марта по июль импортировал из России энергоресурсов на общую сумму $35 млрд по сравнению с $20 млрд за тот же период предыдущего года. Таковы подсчеты агентства Bloomberg, основанные на статистических данных таможенного ведомства КНР, передает Арменпресс.

При этом в июле импорт российского угля в Китай достиг рекордного объема – 7,4 млн тонн, что на 14% больше показателя того же месяца 2021 года. Поставки коксующегося угля составили 2 млн тонн, взлетев на 63% по сравнению с прошлым годом. Таким образом Россия в июле стала самым крупным поставщиком угля для Китая, обогнав Индонезию.

Между тем импорт российской нефти в прошлом месяце поднялся на 8% и достиг 7,15 млн тонн, СПГ – на 20%, до 410 тыс. тонн.

Всего в июле Китай потратил $7,2 млрд на закупку российских энергоресурсов против $4,7 млрд годом ранее. На эти поставки приходится около 70% от всего импорта из РФ.

Среди других сырьевых товаров поставки алюминия в Китай выросли на 16%, составив 39,053 тыс. тонн, палладия - на 29%, до 2,35 тонны и пшеницы - подскочили в 1,5 раза, до 3,314 тыс. тонн. В то же время импорт очищенной меди сократился на 20%, до 20,396 тыс. тонн, никеля - на 10%, до 3,286 тыс. тонн.