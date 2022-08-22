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Азиатские индексы - 22-08-22

Азиатские индексы - 22-08-22

ТОКИО, 22 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.47% и составил 28794.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.10% и составил 1992.59 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.60% и составил 3277.79 пункта, а HANG SENG снизился на 0.59% и составил 19656.98 пункта.


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