ЕС намерен проводить подготовку украинских солдат в одной из соседних с Украиной стран

ЕС намерен разместить миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране, как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в испанском городе Сантандер.

Трансляцию пресс-конференции вела Европейская внешнеполитическая служба.

"Миссия разместится не на Украине, а в соседней стране", - сказал он.

"Многие украинские солдаты уже проходят тренировки, - напомнил Боррель. - Польша, Чехия, Великобритания, Франция предоставляют сложное вооружение, с которым надо уметь обращаться, и для этого необходимы тренировки".