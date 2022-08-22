Лесной пожар в Боржоми: огонь может перейти на населенные пункты?

Угроза распространения пожара из Боржомского ущелья на населенные пункты к этому времени ликвидирована, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Куры 21 августа. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации возгорания.

По данным ЧС, работы по тушению пожара продолжались всю ночь. К этому времени в тушении пожара участвуют 300 пожарных-спасателей и 300 сотрудников департамента по особым заданиям.

Тушение пожара также возобновили вертолеты пограничной полиции. Мобилизована пожарно-спасательная автотехника.

На месте находятся представители разных подразделений МВД, а также личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.

Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководит замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебривили.