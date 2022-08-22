Цены на электроэнергию в странах Европы вновь обновили исторические максимумы

Стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" с поставкой 22 августа в странах Евросоюза снова обновила исторические максимумы․ Как передает Арменпресс, об этом следует из данных биржи электроэнергии Nord Pool.

В частности, в Восточной и Западной Дании цена достигла €563,81 за МВт·ч, в Австрии - €564,66, в Бельгии - €561,94, в Германии - €563,81, во Франции - €571,34 и в Нидерландах - €558,23.

Стоимость электроэнергии увеличивается вслед за подорожанием ростом цены газа. В понедельник цена газа в Европе в ходе торгов превысила $2 800 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта 2022 года.