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Французский ритейлер Carrefour заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования

Французский ритейлер Carrefour заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования

Французский ритейлер Carrefour SA заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования в своих магазинах во Франции в рамках мер помощи потребителям во время высокой инфляции, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как говорится в сообщении Carrefour, текущие цены на сотню товаров собственной марки, включая продукты питания и непродовольственные товары, такие как чистящие средства, средства гигиены и одежда, будут зафиксированы на 100 дней, до 30 ноября. Компания также добавила, что не будет менять цены на школьные принадлежности в этот период.

Carrefour предпринимает эту инициативу на фоне резкого скачка инфляции во Франции. Потребительские цены в стране в июле увеличились на 6,1% в годовом выражении, что стало максимумом с июля 1985 года. Продукты питания подорожали на 6,8%, энергоресурсы - на 28,5%.

Котировки акций Carrefour падают почти на 2% на торгах в Париже в понедельник.


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