Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву

Правительство Чехии намерено и далее активно оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь Украине. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер Петр Фиала.

Выступая на мероприятии, посвященном годовщине ввода советских войск в Чехословакию, Фиала отметил, что чешский народ "прекрасно понимает те чувства, которые сейчас переживают граждане Украины". "В 1968 году танки "дружественных" стран прервали процесс демократических реформ в нашей стране. Поэтому мы сразу после 24 февраля приступили к оказанию всесторонней помощи украинскому народу, направляя ему столь необходимые сейчас медикаменты и медоборудование, средства транспорта, а также военную технику", - сказал Фиала.

По словам премьера, кабмин республики хочет использовать свою нынешнюю позицию страны-председателя ЕС для того, чтобы постоянно напоминать другим странам о необходимости помощи Украине, как рассчитанной на долговременный период, так и сиюминутной.

"Мы ведем переговоры с Киевом о послевоенном обновлении городов и сел этой страны. Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни. Продолжим поддерживать Киев дипломатическим путем. И, конечно, продолжим поставки военной техники", - сказал Фиала.