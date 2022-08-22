Все останки, обнаруженные в завалах ТЦ «Сурмалу» после взрыва, идентифицированы

Установлена личность последнего из пропавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу». Это - Гагик Карленович Карапетян.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.

«В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 16 граждан, все они опознаны», - написал Айк Костанян.