Свыше 5 млн случаев ковида в неделю регистрируют в мире с конца июня

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю составило 5,3 млн, что на 0,2 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Как передает Арменпресс, об этом следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость ковидом снижается четвертую неделю подряд.

За семь дней из-за коронавируса умерли около 17,2 тыс. человек, что на 2,2 тыс. больше, чем за предыдущие.

Заболеваемость продолжает снижение в странах Европы, где в июле она достигла максимума. Так, в Германии показатели опустились по сравнению с прошлой неделей еще на четверть - сейчас в стране регистрируют менее 50 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки. В Италии и во Франции эти значения остались на уровне прошлой недели - там ежедневно коронавирус регистрируют у 20 тыс. заболевших. При этом в Испании темпы распространения инфекции упали до минимума с ноября прошлого года.

Они также резко идут вниз в государствах Латинской Америки. Так, в Мексике за последние семь дней они упали в 1,5 раза. Сейчас там выявляют примерно по 10 тыс. заразившихся в сутки. В Перу снижение за неделю произошло на треть (до 6 тыс. инфицированных за 24 часа). В Колумбии регистрируют менее 1 тыс. инфицированных в сутки впервые с начала лета.

Резкий рост показателей продолжается в Азии. Например, в Южной Корее за неделю он составил 140% - в стране вновь с апреля регистрируют свыше 170 тыс. заразившихся.

В Японии, которая сейчас находится на первом месте по заболеваемости в мире, значения превысили 260 тыс. инфицированных в сутки, что для страны является новым максимумом с начала пандемии.

Рост отмечается и в России, где на этой неделе выявили почти на 40% больше случаев ковида, чем на прошлой.

Смертность из-за коронавируса в мире оказалась на максимальном за последние пять недель уровне.

Так, в Японии за семь дней умерли более 1,5 тыс. человек, что больше, чем за предыдущий аналогичный период почти на 70%. Однако больше всего смертей было зарегистрировано в США - около 2 тыс. В Бразилии это число составило более 1 тыс. В России смертность поднялась до максимума с середины июня, составив за последние семь дней 435 летальных случаев.