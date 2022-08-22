ФСБ сообщила о задержании в РФ игиловца, планировавшего теракт в Индии

ФСБ сообщила о задержании в России члена террористической организации ИГИЛ, планировавшего выехать в Индию, и совершить там теракт против представителя власти страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории России выявлен и задержан член запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (далее - МТО "ИГ"), выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить (...) террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

По данным спецслужбы, задержанный в период с апреля по июнь 2022 года, "находясь на территории Турецкой Республики, был завербован одним из главарей МТО "ИГ" в качестве смертника".

Как сообщили в ЦОС, "его идеологическая обработка проводилась дистанционно посредством аккаунтов" в Telegram и в ходе личных встреч в Стамбуле с представителем терорганизации.

"В результате террористом дана присяга на верность амиру МТО "ИГ"", - добавили в ведомстве.

В ФСБ заявили, что перед задержанным была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения террористического акта.