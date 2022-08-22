Назначен новый помощник мэра Еревана
У мэра Еревана Грачья Саркисяна новый помощник.
Как передает «Арменпресс», об этом на рабочем совещании заявил мэр Еревана Грачья Саркисян.Помощником мэра назначен Ованнес Никогосян.
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