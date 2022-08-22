Председатель КГД Армении принял регионального руководителя Управления по борьбе с наркотиками Минюста США
Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян принял делегацию, возглавляемую региональным руководителем Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Дженнифер Свайдер.
Как сообщили «Арменпресс» в КГД, стороны выразили удовлетворение существующим уровнем сотрудничества и коснулись дальнейших шагов и мер по реализации совместных проектов. На встрече обсуждался проект по развитию инфраструктуры кинологического центра КГД, создаваемого при содействии Управления по борьбе с наркотиками. Стороны выразили надежду, что строительные работы будут завершены в течение 2022 года, что даст Управлению КГД по борьбе с контрабандой возможность более эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
В ходе встречи Рустам Бадасян особо подчеркнул постоянную техническую поддержку со стороны партнеров, направленную на обучение таможенников и изучение передового опыта.
Он поблагодарил Дженнифер Свайдер за завершение ее миссии в регионе и пожелал ей дальнейших успехов.Глава комитета также поздравил Имеду Цициашвили с назначением на должность регионального руководителя Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США и выразил готовность к сотрудничеству по реализации дальнейших проектов.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм