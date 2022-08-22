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«Страна для жизни» представила членов, которые возглавят списки партии на предстоящих выборах в ОМС

«Страна для жизни» представила членов, которые возглавят списки партии на предстоящих выборах в ОМС

Вчера, 21 августа, партия «Страна для жизни» подала в окружные избирательные комиссии заявки на участие в предстоящих выборах в органы местного самоуправления, которые должны состояться 25 сентября.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное партией, список возглавят Аркадий Тамазян в Алаверди, Анаит Хечоян в Чаренцаване, Давид Манукян в Талине, Ара Закарян в Сисиане, Вруйр Айвазян в Гюлагараке и Карлен Вермишян в общине Лори Берд.

«Высоко оценивая необходимость скорых изменений в общинах, партия представила ощутимую заявку на принятие на себя этой ответственности, также и на свое активное участие. Что уже необратимо», - говорится в сообщении партии.
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